Зоопарку в Зволи запретили разводить пум

Ветеринары не продлили зоопарку в Зволи у Праги разрешение на разведение пум. Основная причина в том, что вольеры для животных были построены без необходимых разрешительных документов. Пумы уже дважды убегали из зоопарка.

Последний побег был совершен летом прошлого года, а сбежавшую пуму удалось поймать только через два дня. Владелец зоопарка Томаш Махач сообщил ČT, что пока ему некуда переместить пум, однако весной они переедут в новые вольеры.

В зоопарке находится самец и самка пумы. Срок разрешения на их разведение закончился в августе 2018 года. Махач просил продлить срок действия документа, на этом основании в зоопарк приехали сотрудники ветеринарной инспекции. При проверке выяснилось, что строительство вольеров не было согласовано, а условия содержания животных не соответствуют установленным нормам, в частности, не приняты необходимые и достаточные меры для того, чтобы пумы не могли сбежать из вольеров. Томаш Махач сказал, ему некуда перемещать животных, он намерен далее решать вопрос с ветеринарной инспекцией. За несанкционированное строительство вольеров владелец зоопарка уже получил два штрафа на общую сумму 30 тыс. крон.

Источник ceskatelevize.cz