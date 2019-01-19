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Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья

Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья

Илья Кириллов 86 0
Он должен был пройти в июне в пражской О2 Арене.
Фото: НСН
Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья

Карел Готт из-за плохого самочувствия вынужден был отменить запланированный на 14 июня сольный концерт в Праге, приуроченный к 80-летию. Об этом сообщила журналистам продюсер певца Анета Столзова.

"Ослабленный иммунитет не позволяет Карелу Готту включиться в подготовку концерта с полной отдачей, как он привык делать, – пояснила она. – Маэстро после длительного раздумья и консультаций с врачами принял решение отменить приуроченный к его юбилею концерт".

Готт в последние годы перенес несколько операций в связи с онкологическим заболеванием. У него проявляются серьезные нарушения сердечного ритма, поэтому он находится под постоянным наблюдением медиков.

Июньский концерт должен был состояться в О2 Арене, которая вмещает 18 тыс. человек.

Источник: ТАСС

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концерт Прага музыка
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