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Жители Праги в 2018 году помогли спасти рекордное количество диких животных

Жители Праги в 2018 году помогли спасти рекордное количество диких животных

Марина Коханкова 38 0
Пражские ветеринары в прошлом году оказали помощь свыше 4,7 тыс. диким животным, в основном птицам.
Жители Праги в 2018 году помогли спасти рекордное количество диких животных

«Ежегодный рост количества животных, которые оказались в руках ветеринаров, свидетельствует о том, что пражане более сознательно относятся к живой природе. Их интересует, что происходит с животными, они знают, как правильно поступить и что делать, если животное ранено», – отметил заместитель мэра Праги Петр Глубучек. Благодаря горожанам, большую часть диких животных удалось вылечить и вернуть в природу.

Чаще всего на ветеринарную станцию поступают раненые животные (38%) или только что родившиеся малыши (24%), оставшиеся без родителей. Примерно две трети – это птицы, например утки, лебеди, сороки. В прошлом году ветеринары спасли и 390 летучих мышей, которые были осмотрены врачами и выпущены весной в пражский парк Стромовка.

В случае если вы обнаружили раненого зверя или птицу, «скорую помощь» можно вызывать по телефону 773-772-771. Транспорт предоставляют компании Pražská energetika и Pražská plynárenská.

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Темы
животные Прага
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