В возрасте 108 лет умерла самая старая жительница Чехии

В воскресенье в возрасте 108 лет умерла самая старая гражданка Чехии Кветослава Граношова. В следующую субботу она могла бы отпраздновать свой 109-й день рождения.

Женщина жила в доме для престарелых в Праге 6. Она родилась 26 января 1910 года в Остраве. В столицу переехала, когда ей испонилось 87 лет, – к дочери. В пожилом возрасте Кветослава стала заниматься йогой, что, по ее словам, положительно отразилось на состоянии здоровья и позволило прожить так долго. Она очень любила читать и разгадывать кроссворды, интересовалась политикой.

Согласно статистике, в Чехии на конец сентября 2018 года проживали 385 женщин и 52 мужчин в возрасте 100 лет и более. Большинство из них (74) – в Праге, 65 – в Южноморавском крае и 45 – в Средней Чехии.

Источник novinky.cz