Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C
В возрасте 108 лет умерла самая старая жительница Чехии

В возрасте 108 лет умерла самая старая жительница Чехии

Марина Коханкова 159 0
В воскресенье в возрасте 108 лет умерла самая старая гражданка Чехии Кветослава Граношова. В следующую субботу она могла бы отпраздновать свой 109-й день рождения.
В возрасте 108 лет умерла самая старая жительница Чехии

Женщина жила в доме для престарелых в Праге 6. Она родилась 26 января 1910 года в Остраве. В столицу переехала, когда ей испонилось  87 лет, – к дочери. В пожилом возрасте Кветослава стала заниматься йогой, что, по ее словам, положительно отразилось на состоянии здоровья и позволило прожить так долго. Она очень любила читать и разгадывать кроссворды, интересовалась политикой.

Согласно статистике, в Чехии на конец сентября 2018 года проживали 385 женщин и 52 мужчин в возрасте 100 лет и более. Большинство из них (74) – в Праге, 65 – в Южноморавском крае и 45 – в Средней Чехии.

Источник novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Прага
Читайте
по теме 
Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание
21.01.2019 14:32 Общество
Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание
172 0
Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину
21.01.2019 10:45 Общество
Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину
179 0
В Чехии ожидается эпидемия гриппа
21.01.2019 08:31 Общество
В Чехии ожидается эпидемия гриппа
513 0
Роман чешской писательницы Анны Болавой «Во тьму» теперь можно прочесть по-русски
20.01.2019 12:40 Культура
Роман чешской писательницы Анны Болавой «Во тьму» теперь можно прочесть по-русски
406 0
Последние новости:
21
января
Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание
21.01.2019 14:32 Общество
Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание
172 0
В Праге многие опоздали на работу из-за лунного затмения
21.01.2019 11:00 Общество
В Праге многие опоздали на работу из-за лунного затмения
938 0
Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину
21.01.2019 10:45 Общество
Чешский биолог сделал открытие о росте растений в ширину
179 0
Здание ВШЭ в Праге эвакуировано из-за сообщения о бомбе
21.01.2019 09:35 Общество
Здание ВШЭ в Праге эвакуировано из-за сообщения о бомбе
351 0
В Чехии ожидается эпидемия гриппа
21.01.2019 08:31 Общество
В Чехии ожидается эпидемия гриппа
513 0
20
января
Смерть в раю: на Мальдивах утонул 84-летний чех
20.01.2019 15:58 Общество
Смерть в раю: на Мальдивах утонул 84-летний чех
690 0
Земан: «Если кто-то хочет бороться за правду, то должен ради нее жить»
20.01.2019 13:20 Политика
Земан: «Если кто-то хочет бороться за правду, то должен ради нее жить»
497 0
Жители Праги в 2018 году помогли спасти рекордное количество диких животных
20.01.2019 13:00 Общество
Жители Праги в 2018 году помогли спасти рекордное количество диких животных
243 0
Роман чешской писательницы Анны Болавой «Во тьму» теперь можно прочесть по-русски
20.01.2019 12:40 Культура
Роман чешской писательницы Анны Болавой «Во тьму» теперь можно прочесть по-русски
406 0
19
января
Следующий пражский тоннель будет назван мужским именем
19.01.2019 22:00 Политика
Следующий пражский тоннель будет назван мужским именем
714 0


Мобильная версия