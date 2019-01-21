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Прага решила привлекать туристов культурой, а не алкоголем

Прага решила привлекать туристов культурой, а не алкоголем

Илья Кириллов 40 0
Городской совет чешской столицы в понедельник одобрил состав новой комиссии ночного мэра, которую возглавил Ян Штерн.
Фото: Ночной мэр Праги Ян Штерн
Прага решила привлекать туристов культурой, а не алкоголем

Городской совет Праги в понедельник одобрил состав новой комиссии ночного мэра, которую возглавил Ян Штерн. Главной ее задачей будет достичь баланса между введением ночной жизни в разумные рамки и одновременно ее развитием. В комиссию войдут представители Праги 1, городской полиции, ночных клубов, организаторы культурных мероприятий. С одной стороны, комиссия должна регулировать негативные последствия шумной ночной жизни, с другой – следить за тем, что это не отражалось на благополучии города и его жителей.

 

"Я рад, что Прага вдохновляется опытом мировых столиц и по примеру Амстердама и Лондона создает комиссию ночного мэра. Это усилит культурный обмен и повысит безопасность на улицах Праги ночью. Прага – современный мегаполис и стремится быть 24-часовым городом”, – заявил мэр Зденек Гржиб.

 

"Так называемый "ночной мэр" – это не функция одного человека, который будет ночью ходить по улицам и просить веселящихся людей, чтобы они вели себя потише. Это команда, которая будет внедрять систематические меры. Изманения не произойдут быстро – как по мановению волшебной палочки", – подчеркнула член городского совета Гана Тржештикова.

 

Первые шаги включают в себя усиление присутствия стражей порядка в самых проблемных местах, где пражане не могут спокойно спать, например на улице Длоуга. Еще одна первоочередная мера – это постановление, которое позволит городским районам самостоятельно определять время закрытия заведений в определенных местах. "Мы, конечно, не собираемся вводить полицейский час в 10 вечера. Однако невозможно, чтобы на улицах, где проживают пражане, был неограниченный нон-стоп-трафик", – отметил глава Праги 1 Павел Чижинский.

 

Кроме того, заведения, работающие допоздна, будут постепенно перемещаться из центра в те районы, где последствия их деятельности будут сведены к минимуму. Не говоря уж о том, что в центре "пьяные туристы наносят ущерб историческим статуям", добавила Тржештикова.

 

Комиссия также начнет активно общаться с представителями ночных заведений и организаторами культурно-массовых мероприятий, с тем чтобы усилить их саморегуляцию: персонал должен, во-первых, сам успокаивать гостей на улице, а во-вторых, отказывать в алкоголе тем, кому уже хватит.

 

Долгосрочная цель, по словам Ганы Тржештиковой, заключается в том, чтобы изменить имидж чешской столицы естественным образом: уменьшить количество туристов, приезжающих за алкоголем, в пользу тех, кто  едет за достопримечательностями и культурой .

 

Ян Штерн – один из авторов идеи создания комиссии по ночной жизни. Соучредитель культурных центров Containall и Stalin, имеет опыт работы по организации культурных мероприятий и способен говорить на одном языке с владельцами баров и клубов. В то же время он успел побыть на государственной службе – работал в Министерстве иностранных дел Чехии. В мэрии Праги входит в команду Ганы Тржештиковой.

 

Источник: praha.eu

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Темы
Прага алкоголь культура
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