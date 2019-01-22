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Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет

Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет

Илья Кириллов 17 0
Расследование резонансного дела закончено и передано в прокуратуру, сообщила во вторник пресс-секретарь пражской полиции Андреа Зоулова.
Фото: полиция ЧР
Двум голландским туристам, избившим официанта в Праге, грозит от 10 до 18 лет

Обвиняемые могут предстать перед городским судом Праги в ближайшие несколько месяцев. Первоначально им угрожало лишь наказание за причинение тяжкого вреда здоровью – от пяти до двенадцати лет тюрьмы, теперь же инкриминируется попытка убийства. Обвинение было переквалифицировано в августе прошлого года после получения результатов экспертных оценок. Эксперты отметили, что раны официанта были очень серьезными и могли привести к летальному исходу. Он был доставлен в больницу с сотрясением и кровоизлиянием в мозг. Ему также пришлось оперировать глаз и сломанную челюсть. Несчастный продолжает лечиться до сих пор и в декабре перенес еще одну операцию.

 

Эта история, о которой сообщал ранее 420on.cz, началась в апреле прошлого года, когда несколько голландцев жестоко избили официанта в ресторане на улице Владиславова в Праге за то, что он не позволил им пить собственный алкоголь. Позднее они были задержаны в пражском аэропорту. Двоих отпустили, поскольку они не участвовали в нападении. Трое получили условные сроки по статье о хулиганстве и были высланы за пределы ЧР. Оставшиеся двое ждут суда.

 

Один из них (ему 28 лет) в середине июля обратился с открытым письмом ко всем голландцам, в котором, в частности, заявил: «Трудно описать, насколько мне жаль и как мне стыдно за то, что я кого-то ранил своими руками. Не говоря уже о том, сколько людей должно было наблюдать за этим бессмысленным насилием». Он пообещал выплатить денежную компенсацию родственникам официанта.

 

Источник: novinky.cz

 

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