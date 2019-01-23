Актуальную информацию о движении пражского общественного транспорта выложили в Google Maps

Мэр чешской столицы Зденек Гржиб сообщил об этом у себя в Фейсбуке со ссылкой на mediar.cz.

Организация Ropid в сотрудничестве с Транспортным предприятием Праги (DPP) открыла онлайн-данные о движении общественного транспорта в рамках системы PID (Pražská integrovaná doprava – Прага и Стредочешский край) разработчикам мобильных приложений.

Первым за это ухватился Google Maps. Пассажиры могут теперь рассчитать на картах Google оптимальные маршруты, в том числе пригородных поездов, получить информацию обо всех задержках и отменах рейсов, а также стоимости проезда. В отличие от популярного приложения iDos, Google Maps также предупреждает о проблемах на маршруте или сложностях с пересадкой. Поисковая система выдает сведения о чрезвычайных ситуациях и трудностях с самим планированием маршрута.

Данные постепенно появляются и в других приложениях, например от Seznam.





Источник: mediar.cz