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Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy

Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy

Илья Кириллов 70 0
Таково мнение "пивных энтузиастов", обобщенное порталом RateBeer.
Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy

Авторитетный портал RateBeer опубликовал 23 января рейтинг пивных заведений и магазинов в разных странах мира, составленный на основе отзывов "пивных энтузиастов" со всего света. Лучшим пивным рестораном Чехии в 2018 году принан U Slovanské Lípy (Tachovské náměstí 288/6, Praha 3).

В рейтинге баров первые строчки заняли BeerGeek Bar (Slavíkova 10, Praha 3), Zlý Časy (Čestmírova 390/5, Praha 4), Malý/Velký (Mikovcova 605/4, Praha 2), Pivovarský Klub (Křižíkova 17,  Praha 8).

Лучшие пивные магазины: Base Camp Pivní Galerie, Pivotéka Zlý Сasy - Pivkupectví, BeerGeek Beer Shop.

 

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Темы
чешское пиво Чешская кухня Прага рейтинг
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