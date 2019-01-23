Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy

Таково мнение "пивных энтузиастов", обобщенное порталом RateBeer.

Авторитетный портал RateBeer опубликовал 23 января рейтинг пивных заведений и магазинов в разных странах мира, составленный на основе отзывов "пивных энтузиастов" со всего света. Лучшим пивным рестораном Чехии в 2018 году принан U Slovanské Lípy (Tachovské náměstí 288/6, Praha 3).



В рейтинге баров первые строчки заняли BeerGeek Bar (Slavíkova 10, Praha 3), Zlý Časy (Čestmírova 390/5, Praha 4), Malý/Velký (Mikovcova 605/4, Praha 2), Pivovarský Klub (Křižíkova 17, Praha 8).



Лучшие пивные магазины: Base Camp Pivní Galerie, Pivotéka Zlý Сasy - Pivkupectví, BeerGeek Beer Shop.