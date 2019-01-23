В Праге 6 открыли лыжную трассу

«Выпих — единственное место в Праге, где вы сможете покататься на лыжах», — сообщил на своей странице в соцсетях район Прага 6.

Фото: страница Праги 6 в Фейсбуке

Речь идет о проекте SkiPark Praha, в рамках которого неподалеку от автобусной остановки Vypich под открытым небом ежегодно открывается трасса с искусственным снегом для катания на беговых лыжах.

Здесь можно взять напрокат лыжное снаряжение, а также воспользоваться услугами опытных инструкторов. Пражским школам до полудня все это – и снаряжение, инструкторы – предоставляется бесплатно.

Трасса открыта каждый день с 8:00 до 21:00, прокат работает с 9:00 до 19:00.

«Какое-то время длина трассы будет подходить скорее детям и новичкам, но, конечно, мы рассчитываем на постепенное ее удлинение», — сообщается на сайте проекта http://www.skiparkpraha.cz/.

Программа для школ начинается в понедельник, 28 января, в 9:00.