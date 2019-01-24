Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении

"Могу подтвердить, что городская прокуратура Праги получила из республиканской генпрокуратуры официальный запрос генпрокуратуры Армении об экстрадиции в эту страну господина Нарека Саргсяна. Теперь предстоит работа по рассмотрению соответствующих документов. Лишь после этого будет подано предложение об объявлении допустимости или недопустимости экстрадиции", - сказал он.
Согласно чешскому законодательству, окончательное решение о возможности экстрадиции иностранных граждан принимает министр юстиции. При этом его решение может не соответствовать постановлениям местных судов.
Нарека Саргсяна задержали в Праге в декабре 2018 года. В Армении его обвиняют в наркоторговле и незаконном хранении оружия.
Источник РИА Новости