Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении

"Могу подтвердить, что городская прокуратура Праги получила из республиканской генпрокуратуры официальный запрос генпрокуратуры Армении об экстрадиции в эту страну господина Нарека Саргсяна. Теперь предстоит работа по рассмотрению соответствующих документов. Лишь после этого будет подано предложение об объявлении допустимости или недопустимости экстрадиции", - сказал он.