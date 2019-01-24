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Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении

Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении

Марина Коханкова 60 0
Прокуратура Праги получила запрос генпрокуратуры Армении о выдаче племянника экс-президента Сержа Саргсяна – Нарека Саргсяна. Об этом сообщил РИА Новости представитель столичного надзорного ведомства Алеш Цимбала.
Чехия получила запрос о выдаче племянника экс-президента Армении
"Могу подтвердить, что городская прокуратура Праги получила из республиканской генпрокуратуры официальный запрос генпрокуратуры Армении об экстрадиции в эту страну господина Нарека Саргсяна. Теперь предстоит работа по рассмотрению соответствующих документов. Лишь после этого будет подано предложение об объявлении допустимости или недопустимости экстрадиции", - сказал он.
 
Согласно чешскому законодательству, окончательное решение о возможности экстрадиции иностранных граждан принимает министр юстиции. При этом его решение может не соответствовать постановлениям местных судов.
Нарека Саргсяна задержали в Праге в декабре 2018 года. В Армении его обвиняют в наркоторговле и незаконном хранении оружия.
 
Источник РИА Новости
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Темы
Армения Прага Прокуратура
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