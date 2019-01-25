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Пострадавшим от обрушения моста в пражской Трое выплатят компенсации

Пострадавшим от обрушения моста в пражской Трое выплатят компенсации

Марина Коханкова 51 0
Люди, пострадавшие от обрушения пешеходного моста через Влтаву 2 декабря 2017 года, до конца текущего месяца получат компенсации.
Фото: aktu.cz
Пострадавшим от обрушения моста в пражской Трое выплатят компенсации

Администрация Праги утвердила соглашение о сотрудничестве со страховой компанией Kooperativa, в рамкках которого пострадавшим будут выплачены компенсации, несмотря на то что расследование еще не закончено и не определен виновник происшествия. Соглашение будет в ближайшее время подписано обеими сторонами.

В результате обрушения пешеходного моста, который соединял Императорский остров с пражским районом Троя (там находится зоопарк), четыре человека получили ранения, в том числе двое – тяжелые. Каждому город выделил в прошлом году 50 000 крон.

В январе страховая компания выплатит деньги пострадавшим, которые предоставили все необходимые документы. Выплаты будут произведены по договору страхования, заключенному с Техническим управлением коммуникаций Праги, которое отвечает за состояние пражских дорог и мостов.

Сейчас на месте упавшего моста работает паром. В этом году Прага планирует построить временный мост для пешеходов и велосипедистов. Позднее город намерен провести тендер по выбору компании, которая подготовит проект строительства нового моста шириной 6–7 метров.

Источник ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Прага мост страховые компании компенсация
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