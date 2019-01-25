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«Аэрофлот» снова отменяет или задерживает рейсы из Москвы в Прагу и обратно

«Аэрофлот» снова отменяет или задерживает рейсы из Москвы в Прагу и обратно

Илья Кириллов 16 0
В выходные на российскую столицу обрушится самый сильный с начала зимы снегопад.
«Аэрофлот» снова отменяет или задерживает рейсы из Москвы в Прагу и обратно

В связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту «Шереметьево» «Аэрофлот» вносит изменения в расписание рейсов 26 и 27 января, сообщается на сайте авиакомпании. 131 рейс будет отменен, а 171 – перенесен.  

 

В частности, в субботу будут отменены рейсы SU2024 (Москва – Прага) и SU2025 (Прага – Москва).  В тот же день вылет борта SU2019 из Праги в Москву будет сдвинут с 15:00 на 16:30, а SU2015 по тому же маршруту – с 16:45 на 18:35.

 

Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования. Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», заверяют представители авиаперевозчика. Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования «Аэрофлота»: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (бесплатно для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

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Аэрофлот Прага Москва
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