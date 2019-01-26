Прага попала в десятку лучших городов мира для веганов

Американский портал о веганизме HappyCow выбрал 10 самых комфортных городов для жизни веганов. В тройку лидеров вошли Лондон, Берлин и Нью-Йорк.

Города определялись на основе трех критериев – присутствие веганских ресторанов и кафе в радиусе 8 км от районов города с наиболее высокой концентрацией ресторанов; разнообразие веганских и вегетарианских позиций в меню всех ресторанов в том же радиусе, а также общее впечатление основателей проекта о том, насколько "дружелюбен" город к веганам. Об этом сообщается на портале HappyCow.

Лидером рейтинга стал Лондон – первый город, где еще в 2017 году насчитывалось больше 100 исключительно веганских ресторанов и кафе. Здесь проживает около 120 тыс. веганов. В британской столице работают веганские пекарни и кондитерские, пиццерии, кафе, смузи-бары и лавки с уличной едой. В городе можно найти веганские хот-доги, тако, пироги и многое другое. Веганские позиции в меню предлагает большинство обычных ресторанов. Кроме того, в Лондоне открыт первый магазин The Temple of Hackney, где продают жареную веганскую курицу. Мясо заменяют сейтаном – пшеничной клейковиной. В Лондоне также есть несколько веганских супермаркетов.

Второе место в списке занял Берлин. В столице Германии в радиусе 8 км от районов города с наиболее высокой концентрацией ресторанов находятся 65 заведений общепита для веганов. Около 320 ресторанов в городе имеют вегетарианские и веганские опции в меню. Среди веганских блюд в Берлине можно найти пиццу, донеры, карривурст и тапасы. Улица Шифельбайнер считается веганской авеню. Здесь расположен магазин веганской обуви Avesu, магазин одежды для веганов Deargoods и лавка аксессуаров для веганов Veganz с тематическим кафе внутри.

На третьей строчке рейтинга – Нью-Йорк, в котором перемешано множество национальных кухонь мира. Для веганов тут тоже много предложений, от вегетарианских бургеров до веганских куриных крылышек. В Нью-Йорке работает ряд веганских пекарен и кондитерских, где продают маффины, капкейки, а также пончики без ингредиентов животного происхождения.

В подборку HappyCow также вошли Портленд, Тель-Авив, Лос-Анджелес, Варшава, Торонто, Прага и Париж.



Источник: ТАСС