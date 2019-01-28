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В восточной части Чехии из-за снега начался транспортный коллапс

В восточной части Чехии из-за снега начался транспортный коллапс

Марина Коханкова 86 0
С раннего утра 28 января в восточных регионах Чехии, в первую очередь, на Мораве и Слезску, из-за сильного снегопада зафиксированы десятки мелких ДТП. Кроме того, автобусы и троллейбусы в Брно ездят с опозданием на час.
В восточной части Чехии из-за снега начался транспортный коллапс

Дорожные службы рекомендуют водителям быть осторожными, ситуация осложняется еще и плохой видимостью. Количество небольших аварий выросло в районе Иванчице (Брно), некоторые водители в районе Угерчице не справились с управлением и съехали в кювет. В районе Велке-над-Величкой столкнулись две легковые машины с грузовиком. С 5-45 утра дорожные службы убирают снег на дорогах и дополнительно выслали на трассы тракторы с солью.

Снегопад осложнил движение общественного транспорта в Брно и Злине. Автобусы и троллейбусы не могут ездить по расписанию, задержки составляют от нескольких минут до часа.  Проблемы с движением наблюдаются и в Злинском крае. Из-за гололеда на трассе между Ясеноу и Липиталем на Вшетинску застряли грузовики, пробки из-за плохих погодных условий образовались и на автомагистрали D55 перед Отроковице в Злине. В Пардубецком крае из-за гололеда закрыто движение на шоссе между Прелоуч и Старе Чивице, а также  шоссе I/43 в направлении Брно и I/34 между Свитавы и Вендоли.

Источник novinky.cz

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Темы
погода Автомобили транспорт
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