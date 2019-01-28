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Возвращение трамвая на Вацлавскую площадь все ближе

Возвращение трамвая на Вацлавскую площадь все ближе

Илья Кириллов 126 0
Городской совет Праги в понедельник одобрил предложение о разработке проекта возвращения трамвая в верхнюю часть Вацлавской площади, от здания Национального музея к линии между улицами Йиндрижска и Водичкова.
Фото: Profimedia.cz
Возвращение трамвая на Вацлавскую площадь все ближе

Горсовет поручил Институту планирования и развития (IPR) обновить документ, касающийся реконструкции площади. О возвращении трамвая на Вацлавак говорят несколько лет, прежде против этого была администрация района Прага 1.

Трамваи перестали ездить по Вацлавской площади в 1980 году, на месте рельсов сегодня установлены клумбы, и всего на нескольких метрах сохранившейся колеи – исторические вагоны как напоминание.

IPR в прошлом году обсуждал другие варианты, где одна линия прокладывалась бы в верхней трети площади, а еще две стыковались бы с ней около музея, после чего все они шли бы параллельно железнодорожным путям Главного вокзала. Теперь Прага 1 открывает трамваям путь на большую часть Вацлавака.

DPP будет работать с архитектурным бюро Cigler-Marani, которое больше 10 лет назад выиграло конкурс на реконструкцию Вацлавской площади. Трамвайные пути, согласно документу, который утвердил горсовет, будут введены в эксплуатацию еще до начала ремонта самой площади.

Как конкретно пролягут рельсы по площади – пока не ясно. По словам заместителя мэра Праги Адама Шейнхерра, это будет частью проекта. В прошлом рельсы тянулись по обе стороны памятника святому Вацлаву.

«Во всяком случае, мы думаем о том, чтобы из-за каждой небольшой демонстрации не пришлось останавливать движение трамваев», – сказал вице-мэр по территориальному развитию Петр Главачек.

Частью подготовительных работ будет также изучение состояния перекрытий станции метро Muzeum (линия С), над которой будут ходить трамваи. В верхней части площади будет обустроена новая остановка.

Источник: novinky.cz

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Темы
Прага трамвай Вацлавская площадь
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