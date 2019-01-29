В ВШЭ в Праге снова ищут бомбу

В этом семестре – уже в пятый раз.

Фото: Полиция ЧР

Из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве утром 29 января опять была объявлена эвакуация в Высшей школе экономики в Жижкове по адресу площадь Уинстона Черчилля, 4. Ожидается, что здание будет вновь открыто в 15:00. Вопросы о переносе экзаменов студентам предлагается адресовать непосредственно экзаменаторам. Соответствующая информация размещена на сайте ВШЭ.

Некоторые учащиеся в социальных сетях комментируют происходящее с юмором, замечает Denik.cz. «Я предлагаю учредить должность бомбудсмена», – пишет один из них. Тем не менее многие недовольны срывом экзаменов. В нынешнем семестре это уже пятая тревога. Последняя была неделю назад. Ни в одном из случаев бомбу не нашли.