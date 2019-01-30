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Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля

Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля

Марина Коханкова 1 0
Парк аттракционов Matějská pouť откроется 23 февраля на территории пражского выставочного комплекса «Выставиште».
Парк аттракционов Matějská pouť начнет работу 23 февраля

Посетителей ждут традиционные аттракционы из Чехии, Германии и Голландии, такие как американские горки, трехэтажный замок с привидениями, дом смеха, карусели, гигантское колесо обозрения и многие другие.

На ярмарке можно будет купить восточные сладости и пряники, будут работать десятки киосков с фаст-фудом. Парк аттракционов будет работать до 22 апреля. Со вторника по пятницу вход будет бесплатным, по праздникам и выходным стоимость билета составляет 30 крон. В понедельник парк аттракционов не работает.

Matějská pouť  — традиционная весенняя ярмарка с аттракционами в Европе, история которой идет  с 1595 года. Ярмарка приурочена ко Дню святого Апостола святого Матфия, отмечаемый католической церковью 24 февраля.

Источник www.kudyznudy.cz

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парк аттракционов Прага
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