90 процентов жителей Праги чувствуют себя в безопасности

Самой большой проблемой пражане считают наркотики, вандализм и уличную преступность, свидетельствуют результаты опроса компании Ipsos Public Affairs, в котором приняли участие 1119 жителей чешской столицы и 102 туриста.

Опрос был проведен в октябре прошлого года. Согласно опросу, больше всех чувствуют себя в безопасности люди старше 50-ти лет, а менее всего – пражане младше 30 лет. Из всех районов Праги самыми безопасными жители чешской столицы считают Горни Почернице и Ржепы, где спокойно чувствуют себя 98% респондентов. Хуже всего ситуация на Праге 1, где в безопасности себя ощущают только 74% опрошенных.

Больше всего горожане недовольны вандализмом и распространением наркотиков (56% ответов). Далее идет уличная преступность, в том числе в общественном транспорте, а еще 20% назвали среди угроз терроризм. Беспокоят пражан также алкоголизм, агрессия и бездомные люди.

Источник novinky.cz