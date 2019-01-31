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Почтальон выбросила письма - теперь ей грозит тюрьма

Почтальон выбросила письма - теперь ей грозит тюрьма

Марина Коханкова 89 0
В мусорном контейнере для бумаг в чешском поселке Рапотин были обнаружены около 90 писем. Женщина-почтальон выбросила их потому, что не успевала доставить адресатам.
Почтальон выбросила письма - теперь ей грозит тюрьма
Неоткрытые письма нашли сотрудники компании, которая занимается сортировкой мусора. По данным полиции, в конце прошлого года женщина не смогла вовремя доставить письма. Опасаясь того, что она будет наказана за возвращение в депо с недоставленной почтой, почтальон решила их выбросить в контейнер для мусора. Если вина почтальона будет доказана, ей грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы, сказала пресс-секретарь полиции города Шумперк Иржина Выбигалова.
Подобный случай расследовали полицейские в прошлом году в городе Простейов. Тогда было найдено восемь мешков с запечатанными письмами, которые были найдены в арендуемой женщиной-почтальоном квартире. После того, как она переехала на другую квартиру, владелец прежней нашел эти письма. 
 
Источник echo24.cz
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Темы
Чешская почта почта Чехия
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