Почтальон выбросила письма - теперь ей грозит тюрьма

В мусорном контейнере для бумаг в чешском поселке Рапотин были обнаружены около 90 писем. Женщина-почтальон выбросила их потому, что не успевала доставить адресатам.

Неоткрытые письма нашли сотрудники компании, которая занимается сортировкой мусора. По данным полиции, в конце прошлого года женщина не смогла вовремя доставить письма. Опасаясь того, что она будет наказана за возвращение в депо с недоставленной почтой, почтальон решила их выбросить в контейнер для мусора. Если вина почтальона будет доказана, ей грозит крупный штраф или до пяти лет лишения свободы, сказала пресс-секретарь полиции города Шумперк Иржина Выбигалова.

Подобный случай расследовали полицейские в прошлом году в городе Простейов. Тогда было найдено восемь мешков с запечатанными письмами, которые были найдены в арендуемой женщиной-почтальоном квартире. После того, как она переехала на другую квартиру, владелец прежней нашел эти письма.

Источник echo24.cz