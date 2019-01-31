Полиция Праги опубликовала видео ограбления Česká spořitelna

Тех, кто узнает преступников, просят позвонить по телефону 158.

Фото: Полиция ЧР

В среду незадолго до 18:00 на линию экстренного вызова поступило сообщение об ограблении банковского отделения на улице Выжловска в Страшнице (Прага 10), сообщается на официальном сайте полиции Чешской Республики. Полицейские оказались на месте преступления буквально через несколько минут, но налетчиков там уже не было.

Расследованием занялись криминалисты Праги 4. На съемке, полученной с камер наблюдения, видно, как в банк входят двое молодых людей или мужчин с платками на лицах и в светоотражающих жилетах с надписью «Security» поверх курток. Один охраняет входную дверь, второй направляется прямо к кассе, где, угрожая пистолетом, требует деньги.



Получив от кассира не более 10 тыс. крон, преступники скрылись в неизвестном направлении. В своем релизе полиция особо отмечает, что в банковских отделениях сейчас хранятся минимальные суммы наличных. Таковы превентивные меры, принятые несколько лет назад благодаря сотрудничеству правоохранительных органов, банковской ассоциации ЧР и представителей различных банков.

Всех, кто опознает грабителей или знает что-либо об их местонахождении, полиция просит позвонить на линию экстренного вызова 158. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы.



