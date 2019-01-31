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Полиция Праги опубликовала видео ограбления Česká spořitelna

Полиция Праги опубликовала видео ограбления Česká spořitelna

Илья Кириллов 255 0
Тех, кто узнает преступников, просят позвонить по телефону 158.
Фото: Полиция ЧР
Полиция Праги опубликовала видео ограбления Česká spořitelna

В среду незадолго до 18:00 на линию экстренного вызова поступило сообщение об ограблении банковского отделения на улице Выжловска в Страшнице (Прага 10), сообщается на официальном сайте полиции Чешской Республики. Полицейские оказались на месте преступления буквально через несколько минут, но налетчиков там уже не было.

 

Расследованием занялись криминалисты Праги 4. На съемке, полученной с камер наблюдения, видно, как в банк входят двое молодых людей или мужчин с платками на лицах и в светоотражающих жилетах с надписью «Security» поверх курток. Один охраняет входную дверь, второй направляется прямо к кассе, где, угрожая  пистолетом, требует деньги.

Получив от кассира не более 10 тыс. крон, преступники скрылись в неизвестном направлении.  В своем релизе полиция особо отмечает, что в банковских отделениях сейчас хранятся минимальные суммы наличных. Таковы превентивные меры, принятые несколько лет назад благодаря сотрудничеству правоохранительных органов, банковской ассоциации ЧР и представителей различных банков.

 

Всех, кто опознает грабителей или знает что-либо об их местонахождении, полиция просит позвонить на линию экстренного вызова 158. Обоим грозит до 10 лет тюрьмы.

 

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