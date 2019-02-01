В Праге зарегистрировано более 83 000 собак

В прошлом году по сравнению с 2017 годом количество собак в чешской столице увеличилось почти на 2 000. Но при этом в 2016-м в Праге было более 100 000 собак.
Первое место по количеству занимают собаки смешанных пород (18 923), на втором – йоркширский терьер (7 713), на третьем – такса (4 804). Кроме того, чехи часто заводят лабрадоров, немецких овчарок или пуделей. Самое распространенное имя для собаки – Бен, на втором месте – Макс, на третьем – Бетти. По числу собак среди пражских районов лидирует Прага 4 (8 164).
|Nejčastější plemena
|plemeno
|počet
|Kříženec
|18 923
|Yorkšírský terier
|7713
|Jezevčík
|4804
|Labradorský retriever
|3864
|Německý ovčák
|3233
|Pudl
|2630
|Čivava
|2371
|Zlatý retriever
|2296
|Jack Russell teriér
|2230
|Bišonek
|1789
|Anglický kokršpaněl
|1621
|Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
Все собаки в Праге должны быть зарегистрированы. Микрочип есть у 71 125 животных.
|Počet psů v Praze
|rok
|počet
|2008
|82 230
|2009
|83 270
|2010
|88 303
|2011
|91 029
|2012
|93 133
|2013
|94 651
|2014
|96 512
|2015
|98 654
|2016
|100 544
|2017
|81 440
|2018
|83 297
|zdroj: Magistrát hlavního města Prahy
Источник: www.novinky.cz