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Две молодые девушки совершили самоубийство на железной дороге в Чехии

Две молодые девушки совершили самоубийство на железной дороге в Чехии

Марина Комарова 8867 0
Две 18-летние девушки легли на рельсы и стали ждать поезда. Машинист не успел затормозить, девушки погибли на месте. О том, что это самоубийство, свидетельствует оставленное подругами прощальное письмо.
Фото: Pavel Vrtal
Две молодые девушки совершили самоубийство на железной дороге в Чехии

Трагедия произошла в субботу незадолго до полудня. Полиция не комментирует обстоятельства происшествия. 

«Это были две молодые девушки. Все говорит о том, что это было самоубийство», — заявила пресс-секретарь полиции Мария Шафаржова. Девушки были подругами и приехали в Пивин около 10 часов утра на поезде из Простеева. Для самоубийства они выбрали такое место, где из-за поворота железнодорожных путей у машиниста не было возможности остановиться. Там они легли на рельсы в ожидании смерти. Пассажирский поезд после экстренного торможения проехал около 400 метров. Девушки погибли немедленно, спасатели уже не могли им помочь.

Почему девушки покончили с собой, непонятно. Знавшие их люди говорят, что у них не было очевидных причин. Возможно, они написали об этом в прощальном письме, однако полиция не хочет комментировать его содержание.

Аналогичный случай произошел в апреле прошлого года в деревне Млекоеды в Средней Чехии. Две девушки покончили с собой: они взялись за руки и вышли навстречу поезду. 

Источник: novinky.cz

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Темы
самоубийство Чехия Чешские железные дороги
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