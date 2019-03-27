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В Праге тестируют новый аккумуляторный троллейбус

В Праге тестируют новый аккумуляторный троллейбус

Марина Комарова 1345 0
В среду между Палмовкой и Летнянами начал ездить аккумуляторный троллейбус. Прага арендовала его для тестирования у компании Škoda Transportation.
В Праге тестируют новый аккумуляторный троллейбус
«Škoda 27Tr — низкопольный троллейбус с приводом от электродвигателя и возможностью движения на тяговых батареях. Троллейбус оснащен электрическим отоплением, кондиционером в кабине водителя и в пассажирском салоне», — говорит Ян Шуровски, технический директор DPP. Троллейбус вмещает до 130 пассажиров.
 
На аккумуляторе троллейбус может проехать десять километров. Батарея необходима, потому что на трассе «Просек» отсутствует воздушная линия. Троллейбус будут тестировать три недели. В будущем DPP намерено электрифицировать маршрут №140 между Палмовкой и Чаковице.
 
«Система динамической зарядки аккумуляторного троллейбуса Škoda 30Tr доказала свою эффективность в ходе длительной пробной эксплуатации. Линия 58 доказывает, что мы можем обеспечить пражских пассажиров экологичным транспортом на регулярной основе», — говорит Петр Витовски, генеральный директор DPP.
 
По данным транспортной компании, система динамической зарядки может использоваться и на различных автобусных линиях в столице. 
 
Источник:  zpravy.aktualne.cz
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Темы
Прага транспорт Транспортное предприятие Праги
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