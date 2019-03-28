Водитель в Праге застрял в бетонном «капкане» на рельсах

Необычная авария произошла на улице Ческоморавска, где ремонтируется трамвайная линия, а левая полоса для движения закрыта. Водитель двигался в направлении станции метро «Высочанска» и не придумал ничего лучше, чем попытаться пересечь дорогу по только что уложенному бетону. Ему удалось преодолеть два рельса, но затем он застрял. Высвободить машину самостоятельно было невозможно, поэтому водитель обратился к транспортной компании, которая делает ремонт. С помощью крана автомобиль удалось вытащить из бетона.
При маневре мужчина повредил масляный поддон своего автомобиля. Пресс-секретарь полиции Томаш Хулан уточнил, что стражи порядка на место вызваны не были, поэтому водителю придется решать вопросы, связанные с происшествием, непосредственно с транспортной компанией.
Источник: novinky.cz