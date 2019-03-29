В выходные в Праге будет тепло

В субботу и воскресенье в Праге установится теплая погода, но солнца ожидать не стоит.

В пятницу в Праге небо затянуто облаками, однако в течение дня облачность уменьшится. Самые высокие дневные температуры составят +13...+15 градусов Цельсия при слабом ветре со скоростью 3 м/с.

В субботу ожидается облачная погода с прояснениями, утром возможен туман. Самые низкие ночные температуры составят от +1 до +3°C, самые высокие дневные — от +17 до +19°C. Ветра почти не будет.

В воскресенье в течение дня будет облачно с прояснениями, местами дождь. Самые низкие ночные температуры составят от +2 до +4°C, днем будет от 16 до 18 градусов тепла. Начало следующей недели также будет облачным, температура воздуха не превысит +10...+12°C.

Источник: prazskyden.cz