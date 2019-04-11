В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях

«Первое сообщение об аварии поступило в 6:45. При столкновении пяти автомобилей были ранены два человека», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански. О втором ДТП стало известно после 7 часов утра. В результате столкновения трех авто никто не пострадал.
Полиция устраняет последствия аварий и закрывает въезды в туннель. Ограничения движения будут действовать примерно до 11 часов. Помимо указанных аварий, еще одна произошла в центре Праги на улице Легерова — здесь легковой автомобиль перевернулся на крышу. На улице Радотинска автомобиль столкнулся с животным, подробности не сообщаются.
Источник: novinky.cz