В туннеле «Бланка» — несколько аварий в обоих направлениях

Ранним утром 11 апреля пять автомобилей столкнулись в туннеле «Бланка» в направлении пражского района Троя. Еще три машины попали в ДТП в направлении улицы Паточкова. В Праге затруднено движение транспорта, образуются пробки.

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«Первое сообщение об аварии поступило в 6:45. При столкновении пяти автомобилей были ранены два человека», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански. О втором ДТП стало известно после 7 часов утра. В результате столкновения трех авто никто не пострадал.

Полиция устраняет последствия аварий и закрывает въезды в туннель. Ограничения движения будут действовать примерно до 11 часов. Помимо указанных аварий, еще одна произошла в центре Праги на улице Легерова — здесь легковой автомобиль перевернулся на крышу. На улице Радотинска автомобиль столкнулся с животным, подробности не сообщаются.