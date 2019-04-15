Иностранке, сбившей двух женщин, грозит 8 лет тюрьмы

Гражданка Румынии, которая в канун Нового года в состоянии алкогольного опьянения совершила наезд на двух женщин в Праге, предстанет перед судом. Прокурор обвинил ее в том числе в убийстве по неосторожности. Одна из пострадавших при ДТП скончалась в больнице от полученных травм.

«Обвинение предъявлено по факту совершения аварии под воздействием вызывающего привыкание вещества, непредоставления помощи и нанесения тяжких телесных повреждений», — рассказал прокурор Камил Швец. Он также отметил, что имело место грубое нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти одной из женщин-пешеходов. Виновнице ДТП грозит от двух до восьми лет лишения свободы. Обвиняемая остается под стражей.

Авария произошла незадолго до полуночи 31 декабря 2018 года. 51-летняя гражданка Румынии за рулем BMW была задержана полицейскими на улице Корунни в Праге, поскольку она повредила несколько припаркованных автомобилей. Проверка показала, что женщина употребляла алкоголь. Затем полиция выяснила, что до этого она ехала по улице Белеградска и сбила на пешеходном переходе двух женщин. С места аварии она уехала, не вызвав скорую помощь. Одна из женщин умерла в середине января в больнице, а вторая получила серьезные травмы.

Годом ранее, также в канун Нового года, в Праге был похожий случай. Пьяный россиянин Олег Губин, управляя своим автомобилем, сбил женщину и пытался уехать с места ДТП. До суда Губин находился под стражей, однако в дальнейшем был освобожден под залог. Несмотря на письменное обязательство не покидать территорию Чехии и заплаченный залог в 1 млн крон, Губин после завершения расследования уехал в Россию. Суд в Праге недавно постановил рассмотреть дело в отсутствие обвиняемого. Однако, как следует из записей суда, при наличии ордера на арест полиция не смогла найти виновника ДТП и доставить его в Чехию для рассмотрения дела.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz