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В Чехии автомобиль провалился в пятиметровую яму

В Чехии автомобиль провалился в пятиметровую яму

Марина Комарова 242 0
В районе города Простеёв Оломоуцкого края 16 апреля произошло необычное ДТП. Женщина, управляя автомобилем Škoda Fabia, провалилась в глубокую яму на дороге: водитель не заметила, что в этом месте ведутся ремонтные работы.
Фото: Jiří Růžička, Novinky
В Чехии автомобиль провалился в пятиметровую яму

«В понедельник около 9 часов утра 32-летняя женщина ехала на автомобиле Škoda Fabia в районе Урчице. Пересекая главную дорогу, она хотела проехать прямо, однако с правой стороны улицы стоял грузовик «Татра», который женщина попыталась объехать», — рассказал пресс-секретарь полиции Франтишек Коржинек. Водитель не заметила, что грузовик стоит возле ямы глубиной 4,5 метра. По данным полиции, это место не было обозначено соответствующим образом, поскольку возле ямы постоянно работала техника.

Получившей травму женщине оказана медицинская помощь. Материальный ущерб предварительно оценивается в 30 тысяч крон. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили авария полиция Чехия
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