В Чехии автомобиль провалился в пятиметровую яму

Марина Комарова 14:23 242

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В районе города Простеёв Оломоуцкого края 16 апреля произошло необычное ДТП. Женщина, управляя автомобилем Škoda Fabia, провалилась в глубокую яму на дороге: водитель не заметила, что в этом месте ведутся ремонтные работы.

Фото: Jiří Růžička, Novinky