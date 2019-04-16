Полиция расследует похищение пятилетней девочки

Полиция разыскивает пятилетнюю Софию Андреа Микишкову, которую двое неизвестных мужчин сегодня похитили в Праге 10 (район Угржиневес) на улице Власты Пруховой.

Девочка гуляла с бабушкой, сообщил пресс-секретарь полиции Томаш Гулан. Есть основания полагать, что похитители могли вывезти ребенка за границу, в частности в Германию.

«Похитители погрузили девочку в легковой автомобиль Volvo XC 90 серебристого цвета с номерным знаком 8S2 0469», — рассказал Гулан.

Рост девочки — от 120 до 130 см, худая, волосы светлые. Была одета в розовую куртку, синие джинсы с черными цветами и розовую шапочку с серебряными полосками, на ногах — розовые туфли.

В связи с похищением девочки полиция также разыскивает ее мать Здену Амалию Микишкову-Штолцову. По словам полицейских, ей запретили видеть дочь, воспитанием ребенка занималась бабушка.