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Молодой человек упал с крепости Вышеград

Молодой человек упал с крепости Вышеград

Марина Комарова 179 0
В среду вечером 30-летний мужчина сорвался со стены Вышеграда в Праге. Пожарная команда спасала его с помощью высотной техники. Пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Молодой человек упал с крепости Вышеград

Инцидент произошел около 11 часов вечера. Поскольку мужчина находился в труднодоступном месте, пожарные вместе с альпинистами использовали специальное оборудование, чтобы вытащить пострадавшего и доставить его в больницу на машине скорой помощи.

«Мужчина в возрасте 30 лет упал со стены высотой примерно 18 метров. Он был в сознании, спасатели положили его на носилки и перевезли в больницу на Виноградах с множественными травмами конечностей и таза», — рассказала Яна Поштова, пресс-секретарь спасательной службы.

По словам пресс-секретаря полиции Яна Рыбанскего, раненый кричал и его услышал свидетель, который позвонил по телефону экстренной помощи. «Пострадавший заявил, что это был несчастный случай, а не попытка самоубийства. По его словам, перед падением он выпил около 0,5 литра вина», — сказал Рыбански, добавив, что сотрудники полиции продолжают заниматься этим делом.

Источник: novinky.cz

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Темы
пожарники Прага Больницы
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