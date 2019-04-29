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Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет

Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет

Марина Комарова 258 0
Администрация Праги не будет взыскивать средства с детей в возрасте до 15 лет, имеющих задолженность перед мэрией или городскими организациями.
Прага не будет требовать возврата долгов с детей младше 15 лет

Сначала город составит списки детей-должников, а затем прекратит исполнительное производство по таким делам и разработает методику взыскания задолженности. В настоящее время в Праге насчитывается 186 должников младше 15 лет.
 
«Мы знаем, сколько их в Праге, но не знаем, касаются ли их долги непосредственно городской администрации, Транспортного предприятия Праги и других дочерних компаний», — рассказал представитель оппозиции Патрик Начер (ANO), который предложил составить список. Город не сможет списать весь долг, однако не будет взыскивать расходы, которые возникли в связи с появлением задолженности и штрафными санкциями за просрочку.
 
Предложение Начера согласовано городским советом, однако другой член оппозиции Ондржей Мартан (ODS) предупредил о последствиях такого решения. Он считает, что город должен в любом случае взыскать причитающиеся средства.
 
Тема несовершеннолетних должников в последнее время актуальна и неоднократно обсуждалась в СМИ. Самая тяжелая ситуация складывается в Пльзеньском, Устецком краях и Средней Чехии. В общей сложности в республике более 2 200 детей в возрасте до 15 лет подвергаются взысканию долгов, которые им перешли от взрослых. Это, например, штрафы за проезд в общественном транспорте, неуплата коммунальных платежей, счетов за услуги связи или санкции за повреждение (невозврат) книг в библиотеке. Долги с годами растут, поскольку растут расходы на их взыскание.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
дети задолженность Прага Чехия
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