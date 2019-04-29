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Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой

Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой

Марина Комарова 933 0
Пожарные обыскивают систему канализации в пражском районе Бржевнов, где в понедельник во время строительства отеля рабочий провалился в люк.
Фото: Policie ČR
Упавшего в канализационный люк рабочего смыло водой

Человек упал в один из канализационных люков на улице Паточкова в понедельник утром. «Во время строительства гостиницы рабочий провалился в канализацию и, вероятно, был смыт водой», — рассказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Пожарные направили на объект три отряда, водолазов и специальную команду, занимающуюся поиском людей. 

«Мы проводим систематическое обследование канализации вместе с работниками водоканала. Человек упал в люк глубиной шесть метров», — уточнил Мартин Кавка, пресс-секретарь пожарной команды. Работу осложняет сильное течение воды в канализации.

Источник: novinky.cz

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Темы
строительство Прага пожарники спасатели полиция
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