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Прага признана лучшим городом для студентов

Прага признана лучшим городом для студентов

Марина Комарова 780 0
Портал по поиску временной работы AppJobs проанализировал города по пяти ключевым для учащихся факторам. Первое место в мировом рейтинге лучших городов для жизни студентов заняла Прага, второе — Москва.
Прага признана лучшим городом для студентов

Составители рейтинга учитывали общее число университетов, среднюю стоимость аренды квартиры, количество рабочих мест c неполной занятостью, число концертов и стоимость пинты пива в 30 городах. 

По данным AppJobs, средняя стоимость аренды квартиры в Праге составляет 569 фунтов стерлингов (примерно 657 евро). Стоимость съемного жилья в Москве значительно дороже — 796 фунтов стерлингов в месяц (почти 918 евро). Пинта пива в чешской столице тоже оказалась дешевле (кружка пива здесь обойдется в среднем в 1,4 евро). 

В десятку городов-лидеров также вошли Берлин, Пекин, Монреаль, Тайбэй, Манчестер, Токио, Вена и Сеул. Самым «плохим» городом для студентов оказался Гонконг: пиво здесь стоит почти 7 евро за кружку, а аренда квартиры обойдется в 2 192 евро в месяц.

Источник: appjobs.com

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Темы
студенты Прага Москва Европа
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