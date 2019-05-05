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Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли

Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли

Марина Комарова 1413 0
Сотни молодых людей в Праге в субботу стали участниками марша в поддержку легализации конопли. Традиционное мероприятие Million Marihuana March в этом году впервые было проведено при поддержке мэра чешской столицы.
Мэр Праги участвовал в марше за легализацию конопли
Марш контролировали десятки полицейских, которые останавливали движение на самых оживленных улицах столицы, чтобы демонстранты могли пройти. Полиция заявила в Твиттере, что во время демонстрации было зарегистрировано около 50 правонарушений, связанных с хранением наркотических и психотропных веществ, и большинство из них было урегулировано на месте штрафами.
 
Демонстранты собрались на Карловой площади после полудня, откуда направились на остров Штванице. Люди несли воздушные шары с символом конопли или плакаты с надписью «Трава божественная» или «Каннабис — это лекарство, которое заслуживает нашей благодарности». Некоторые участники марша танцевали в стиле реггей или ска.
 
На Штванице, помимо концертов, были организованы дискуссии, лекции и семинары, посвященные использованию конопли. По оценкам председателя ассоциации Legalizace.cz Роберта Веверки, в акции приняли участие несколько тысяч человек.
 
«Запрет порождает черный рынок. В итоге от этого страдает конечный потребитель, который не знает, что покупает, как покупает, и не может предъявить претензии», — сказал Веверка. Он напомнил, что пиво, если оно не предназначено для продажи, можно варить дома, в то время как выращивание конопли может вызвать проблемы. «Каждый взрослый должен быть уверен, что не станет преступником, если решит использовать коноплю для личных целей», — резюмировал Веверка.
 
Источник: zpravy.aktualne.cz
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Темы
марихуана Прага демонстрация полиция
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