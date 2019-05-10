Таможенники конфисковали в Праге поддельную брендовую обувь стоимостью 800 тысяч крон

Подделки спортивной обуви были обнаружены в одном из элитных магазинов в центре города, расположенном на улице На Пршикопе. Конфискована 21 пара обуви, оригиналы которой обошлись бы в 800 тысяч крон.

«Это были очень успешные имитации. Редко когда такие подделки продаются в элитных магазинах», — рассказала Ивана Куркова, пресс-секретарь пражской Таможенной службы.

Магазин предлагал поддельные лимитированные ботинки Nike, одна пара которых продавалась за десятки тысяч крон. Владелец магазина якобы не знала, что это фейки. Теперь таможенникам предстоит выяснить, где была изготовлена и закуплена обувь.

При проверке присутствовал представитель владельца товарного знака, который подтвердил, что это действительно подделка. В случае продажи конфискованной обуви владельцу марки был бы нанесен ущерб на 800 тысяч крон.

Подобные случаи происходили и ранее. Например, в 2014 году Чешская торговая инспекция обнаружила почти 300 предметов одежды таких брендов, как Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, A & F или Giorgio Armani. Причем цена подделок существенно не отличалась от цены оригиналов.

Источник: prazskyden.cz