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Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»

Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»

Марина Комарова 219 0
В этом году уже в пятый раз чиновники пражской мэрии поучаствуют в общенациональной акции «На работу на велосипеде». В 2018 году они проехали 22 816 км и вместе не допустили выброс 3,5 тонны CO2.
Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»

В акции участвуют 105 работников мэрии Праги и муниципальных организаций, включая мэра города Зденка Гржиба и его команду «Черная жемчужина», заместителя мэра по транспорту Адама Шейнгерра с командой MIND и советника мэра по имущественным вопросам Яна Хабра.

«В этом году мы инвестируем в велоспорт 121 млн крон. Но для его поддержки также важно, чтобы компании предлагали качественные условия для сотрудников-велосипедистов на рабочих местах. В мэрии Праги определенно есть что улучшать», — сказал Зденек Гржиб.

«Я рад, что все больше компаний поддерживают своих сотрудников. Ехать на работу на автомобиле — это стресс. И наоборот, велосипед и ходьба положительно влияют на наше настроение на весь день. Это полезно для здоровья и значительно снижает риск сердечно-сосудистых и других заболеваний», — отметил Адам Шейнгерр.

Мэрия Праги призвала подключиться к акции и учителей средних школ. За них, как и за сотрудников мэрии, будут уплачены взносы за участие в мероприятии.

Источник: praha.eu

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Темы
велосипеды Прага работа
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