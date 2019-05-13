Количество «исторических» автомобилей в центре Праги ограничат

Мэрия Праги намерена ужесточить правила нахождения в городе копий исторических автомобилей, на которых проводятся обзорные экскурсии. По словам руководства города, местные жители жалуются на чрезмерный шум и запахи, а также на нехватку парковочных мест.

Фото: Jakub Plíhal

Прага планирует подписать соглашение с ассоциацией операторов этих автомобилей, которое установит более строгие правила и ограничит количество транспортных средств.

Стоимость поездки на копии исторического автомобиля для туристов, как правило, превышает две тысячи крон. Иногда в одном месте можно увидеть сразу несколько таких авто.

«Город страдает из-за увеличения интенсивности движения, чрезмерного шума и запаха от этих транспортных средств. Кроме того, в ожидании клиентов они занимают парковочные места в зонах проживания и часть проезжей части, в том числе там, где это запрещено дорожными знаками», — говорится в петиции, которую граждане направили мэру Зденеку Гржибу.

Муниципалитет решил заключить новое соглашение с операторами этих автомобилей, чтобы бизнес причинял меньше неудобства местным жителям. В то же время операторы уже сейчас обязаны получать лицензию от города, которая определяет маршрут обзорных экскурсий.

«Мы договорились изменить маршруты так, чтобы авто не мешали осмотру самых важных достопримечательностей и не осложняли движение», — рассказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр. Реплики исторических транспортных средств не должны будут появляться, например, у стены Джона Леннона или на улице Мостецка. Кроме того, операторам выделят десять обозначенных мест, где они смогут набирать клиентов.

Соглашение также должно привести к значительному снижению количества таких автомобилей. Сейчас в Праге их около 150, а после вступления в силу новых правил разрешение на эксплуатацию получат только порядка 40. Соглашение планируется подписать до конца июня.

Источник: zpravy.aktualne.cz