Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.77
USD
22.91
RUB
0.35
UAH
0.88
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Количество «исторических» автомобилей в центре Праги ограничат

Количество «исторических» автомобилей в центре Праги ограничат

Марина Комарова 238 0
Мэрия Праги намерена ужесточить правила нахождения в городе копий исторических автомобилей, на которых проводятся обзорные экскурсии. По словам руководства города, местные жители жалуются на чрезмерный шум и запахи, а также на нехватку парковочных мест.
Фото: Jakub Plíhal
Количество «исторических» автомобилей в центре Праги ограничат

Прага планирует подписать соглашение с ассоциацией операторов этих автомобилей, которое установит более строгие правила и ограничит количество транспортных средств.

Стоимость поездки на копии исторического автомобиля для туристов, как правило, превышает две тысячи крон. Иногда в одном месте можно увидеть сразу несколько таких авто.

«Город страдает из-за увеличения интенсивности движения, чрезмерного шума и запаха от этих транспортных средств. Кроме того, в ожидании клиентов они занимают парковочные места в зонах проживания и часть проезжей части, в том числе там, где это запрещено дорожными знаками», — говорится в петиции, которую граждане направили мэру Зденеку Гржибу.

Муниципалитет решил заключить новое соглашение с операторами этих автомобилей, чтобы бизнес причинял меньше неудобства местным жителям. В то же время операторы уже сейчас обязаны получать лицензию от города, которая определяет маршрут обзорных экскурсий.

«Мы договорились изменить маршруты так, чтобы авто не мешали осмотру самых важных достопримечательностей и не осложняли движение», — рассказал заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр. Реплики исторических транспортных средств не должны будут появляться, например, у стены Джона Леннона или на улице Мостецка. Кроме того, операторам выделят десять обозначенных мест, где они смогут набирать клиентов.

Соглашение также должно привести к значительному снижению количества таких автомобилей. Сейчас в Праге их около 150, а после вступления в силу новых правил разрешение на эксплуатацию получат только порядка 40. Соглашение планируется подписать до конца июня.

Источник: zpravy.aktualne.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага туристы центр Праги Автомобили
Читайте
по теме 
В пражском метро расширят зону покрытия Wi-Fi
13.05.2019 17:00 Экономика
В пражском метро расширят зону покрытия Wi-Fi
86 0
В Праге стартовал музыкальный фестиваль «Пражская весна»
13.05.2019 12:12 Культура
В Праге стартовал музыкальный фестиваль «Пражская весна»
124 0
Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»
13.05.2019 08:34 Общество
Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»
219 0
Куда пойти в Праге в выходные 11 и 12 мая 2019 года
10.05.2019 18:20 Стиль
Куда пойти в Праге в выходные 11 и 12 мая 2019 года
907 0
Последние новости:
13
мая
Чемпионат мира по хоккею: сборная России выиграла у чехов
13.05.2019 18:25 Спорт
Чемпионат мира по хоккею: сборная России выиграла у чехов
81 0
В пражском метро расширят зону покрытия Wi-Fi
13.05.2019 17:00 Экономика
В пражском метро расширят зону покрытия Wi-Fi
86 0
Рост цен в апреле замедлился и составил 2,8%
13.05.2019 11:59 Экономика
Рост цен в апреле замедлился и составил 2,8%
190 0
В Пардубице расследуют насильственную смерть ребенка
13.05.2019 09:27 Общество
В Пардубице расследуют насильственную смерть ребенка
523 0
Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»
13.05.2019 08:34 Общество
Мэрия Праги вновь примет участие в акции «На работу на велосипеде»
219 0
10
мая
Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает
10.05.2019 16:11 Общество
Прогноз погоды: в субботу будет дождливо, в воскресенье резко похолодает
1198 0
Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось
10.05.2019 13:19 Экономика
Количество туристов в Чехии в первом квартале 2019 года снова увеличилось
2122 0
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100
10.05.2019 12:23 Общество
«Аэрофлот» отменил ряд рейсов после авиакатастрофы Superjet 100
842 0
Таможенники конфисковали в Праге поддельную брендовую обувь стоимостью 800 тысяч крон
10.05.2019 10:26 Общество
Таможенники конфисковали в Праге поддельную брендовую обувь стоимостью 800 тысяч крон
2312 0
На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью
10.05.2019 09:11 Экономика
На рынке SAPA ветеринары обнаружили мясо с плесенью
918 0


Мобильная версия