Прага получила разрешение на строительство нового пешеходного моста в районе Троя

Администрация Праги получила разрешение на строительство нового пешеходного моста через Влтаву. Работы начнутся уже в этом июле и завершатся летом 2020 года.

Пешеходный мост соединит улицу Pod Havránkou в Трое с Императорским островом. Мост будет предназначен для пешеходов и велосипедистов, но и спасатели на своих машинах смогут в случае необходимости проехать по нему. Левый берег Влтавы и Трою должны со временем соединить еще два пешеходных моста.

Как уже сообщал 420on.cz, в результате падения пешеходного моста в Трое в декабре 2017 года пострадали четыре человека, двое были серьезно ранены. Двое пострадавших, которые первыми потребовали компенсацию от страховой компании, получили ее в конце января 2019 года. В конце марта еще двое раненых подали заявление на выплаты в связи с причинением вреда жизни и здоровью.

«В январе мы выплатили деньги первым двум заявителям, а затем двум другим в начале апреля», — рассказал представитель страховой компании Kooperativa Милан Каня.

В середине марта полиция в связи с инцидентом обвинила двоих человек в халатности. За это им грозит до восьми лет тюрьмы или штраф. Обвинение предъявлено автору проекта пешеходного моста Йиржи Страски и бывшему руководителю департамента управления мостами Администрации технических коммуникаций Антонину Семецки. Они намерены обжаловать решение.

Пешеходный и велосипедный мост рухнул 2 декабря 2017 года. После этого начались тщательные проверки мостов по всей Чешской Республике. Многие из них оказались в плохом состоянии. Несколько конструкций были закрыты или даже снесены, часть отремонтирована. Сейчас на месте упавшего моста ходит паром.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz