Ремонт исторических танков после трагического ДТП обойдется в 3 млн крон

Восстановление одного танка, по словам владельца музея Ярослава Яноушка, обойдется в сумму не менее 3 млн крон и займет минимум полгода. Затраты на ремонт второго танка не так велики.
В результате ДТП погиб 23-летний охранник, еще 14 человек получили ранения. После столкновения вспыхнул пожар, большой ущерб огонь нанес танку М36 Jackson. По оценкам Яноушка, в мире всего около 30 таких боевых машин.
«Для ремонта нам придется снять башню, вытащить пушку и удалить все части, которые можно отсоединить», — рассказал Яноушек. По его оценкам, на проведение ремонтных работ потребуется 1,5 млн крон и еще 1,5-2 млн крон будут стоить запчасти.
Танк был застрахован, и Яноушек предполагает, что расходы на ремонт покроет страховка.
Источник: seznamzpravy.cz