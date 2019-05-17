Ремонт исторических танков после трагического ДТП обойдется в 3 млн крон

Оба исторических танка, которые серьезно пострадали 2 мая в результате ДТП и последующего пожара на кольцевой автодороге в Праге, вернулись в Музей бронетехники в Смржовке. Полиция ищет свидетелей столкновения автобуса, перевозившего заключенных, и автомобиля с американскими боевыми машинами.

Восстановление одного танка, по словам владельца музея Ярослава Яноушка, обойдется в сумму не менее 3 млн крон и займет минимум полгода. Затраты на ремонт второго танка не так велики.

В результате ДТП погиб 23-летний охранник, еще 14 человек получили ранения. После столкновения вспыхнул пожар, большой ущерб огонь нанес танку М36 Jackson. По оценкам Яноушка, в мире всего около 30 таких боевых машин.

«Для ремонта нам придется снять башню, вытащить пушку и удалить все части, которые можно отсоединить», — рассказал Яноушек. По его оценкам, на проведение ремонтных работ потребуется 1,5 млн крон и еще 1,5-2 млн крон будут стоить запчасти.

Танк был застрахован, и Яноушек предполагает, что расходы на ремонт покроет страховка.

Источник: seznamzpravy.cz