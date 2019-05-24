Чешского водителя в Германии оштрафовали на 128 евро за фотосъемку ДТП

Штрафом в размере 128,5 евро (свыше 3300 крон) был наказан во вторник чешский водитель, который сфотографировал серьезную автомобильную аварию на шоссе в Германии недалеко от Нюрнберга. Водители грузовиков из Чехии и Венгрии, стоя в пробке, сняли на мобильные телефоны место ДТП, где умер их коллега.

«Хотите увидеть мертвых людей? Сфотографировать их? Вам должно быть стыдно!» — заявил полицейский водителям, а затем попросил одного из мужчин предъявить паспорт. Тот рассказал, что приехал из Чехии. Второй водитель был из Венгрии. Полицейский пояснил дальнобойщикам, что их поведение незаконно и что они будут оштрафованы.

В Германии фото- и видеосъемка ДТП запрещена с 2017 года. Те, кто своими действиями мешает спасателям или создает опасную ситуацию, могут попасть в тюрьму на год. В то же время немецкие полицейские разместили в Твиттере собственное видео, доказывающее, что водители делали фотографии, вместо того чтобы держаться за руль.

Сообщается, что виновником аварии, которая произошла на автомагистрали A6, был 47-летний водитель грузовика, скончавшийся от полученных травм.

Источник: idnes.cz