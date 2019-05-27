Двухместный самолет Cessna 152 потерпел крушение на аэродроме Летняны в Праге

Легкий двухместный самолет с закрытой кабиной Cessna 152 разбился в понедельник днем на аэродроме в пражском районе Летняны. По предварительной информации, пилот получил травму. Пожарные и спасатели устраняют последствия аварии.

Самолет упал в поле около двух часов дня. Пожарные направили на место происшествия два подразделения.

«Пилот находится на попечении спасателей, мы приняли меры против распространения огня», — добавил пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка.

В аэропорту Летняны совершают взлет и посадку небольшие спортивные самолеты. В эксплуатации находятся две взлетно-посадочные полосы и вертолетная площадка. Кроме того, здесь есть авиационная школа и модельный аэропорт.

Cessna 152 — многоцелевой самолет, двухместный подкосный высокоплан с закрытой кабиной. Выпускался компанией Cessna с 1977 по 1985 год. Всего построено 7 584 таких самолета.

Источник: novinky.cz