Чешская полиция задержала мошенников, помогавших иностранцам незаконно получать документы для проживания

Полиция Чехии предъявила обвинение 14 участникам преступной группы, которые помогали иностранцам обманом получать разрешение на пребывание в республике. Для этого они привлекали людей с низким уровнем достатка, которые выдавали себя за партнера или партнершу в гражданском браке с иностранцем. Таким образом с января 2018 года группе преступников удалось заработать свыше 2 млн крон.

Фото: Martin Žemlička, Novinky

После того как фиктивный партнер подписывал письменное свидетельство о том, что находится в отношениях с иностранным гражданином, последний подавал заявление на получение временного вида на жительство. В качестве цели пребывания указывалось создание семьи. За счет этого иностранец мог получить право нахождения на территории не только Чехии, но и Европейского союза, пояснил пресс-секретарь полиции Ярослав Ибегей. Таких случаев были десятки, а каждый из иностранцев платил за услугу 25-30 тысяч крон. Обвинение предъявлено девяти гражданам Чехии и пяти иностранцам, три участника группы находятся в следственном изоляторе. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Также в трех регионах страны состоялись проверки, в ходе которых были задержаны 17 иностранцев. Из-за отсутствия необходимых для работы в Чехии документов им предстоит депортация, добавил Ибегей.

Источник: novinky.cz