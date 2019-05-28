Чешская полиция задержала мошенников, помогавших иностранцам незаконно получать документы для проживания

После того как фиктивный партнер подписывал письменное свидетельство о том, что находится в отношениях с иностранным гражданином, последний подавал заявление на получение временного вида на жительство. В качестве цели пребывания указывалось создание семьи. За счет этого иностранец мог получить право нахождения на территории не только Чехии, но и Европейского союза, пояснил пресс-секретарь полиции Ярослав Ибегей. Таких случаев были десятки, а каждый из иностранцев платил за услугу 25-30 тысяч крон. Обвинение предъявлено девяти гражданам Чехии и пяти иностранцам, три участника группы находятся в следственном изоляторе. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Также в трех регионах страны состоялись проверки, в ходе которых были задержаны 17 иностранцев. Из-за отсутствия необходимых для работы в Чехии документов им предстоит депортация, добавил Ибегей.
Источник: novinky.cz