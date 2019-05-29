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На улицах Праги появятся не только столы и стулья, но и шезлонги

На улицах Праги появятся не только столы и стулья, но и шезлонги

Марина Комарова 555 0
Цель — расширение существующих и создание новых мест для отдыха в различных районах города. Об этом журналистам сообщили заместитель мэра Праги Петр Главачек и Ондржей Богач, директор Института планирования и развития.
На улицах Праги появятся не только столы и стулья, но и шезлонги
В этом году на улицах города будет размещено 2 300 стульев и 600 столов. В летнем сезоне 2018 года на 58 постоянных местах было установлено 1 558 стульев и 393 стола. «Мы ожидаем расширения в этом году, появится мобильное приложение, чтобы было легче увидеть, где находятся столы и стулья», — сказал Богач. Например, новые места для отдыха возникнут в пражском районе Винограды на углу улиц Америцка и Загребска и в районе Вршовице на улице Финска.
 
Новинкой этого года станут шезлонги. Их помимо прочего можно будет увидеть на набережных или в парках. 
 
В прошлом году к проекту присоединились девять муниципальных районов, многие культурные и общественные центры, а также частные лица. В ноябре 2018 года сезонное использование городской мебели было прекращено в 44 точках. Остальные 19 работали всю зиму.
 
Источник: tvarchitect.com
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Прага отдых туристы центр Праги
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