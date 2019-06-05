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От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи

От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи

Марина Комарова 188 0
Транспортное предприятие Праги начнет подготовку к строительству трамвайной линии на участке от Малованки до университетского городка в Дейвице.
От стадиона Страгов в Дейвице будут ездить трамваи
Студентов, которые каждый день ездят в переполненном автобусе №143 между общежитиями в районе Страгов и учебными заведениями в Дейвице, через несколько лет ждет более удобная альтернатива. Новые трамвайные пути будут проложены от остановки «Малованка» на Белогорской улице к улице Ваничкова. Городской совет Праги утвердил план строительства путей, длина трассы составит 1,3 км.
 
«Я стараюсь максимально ускорить строительство трамвайных путей. Это не только экологичный транспорт, но и элемент градостроительства, который привлекает больше людей», — отметил заместитель мэра по транспорту Адам Шейнгерр.
 
По словам Шейнгерра, автобусы выбрасывают в воздух много вредных веществ из-за регулярного подъема в гору. «Автобусы по пути из Дейвице преодолевают относительно большую высоту, поэтому электропривод подойдет здесь гораздо лучше, чем дизель», — добавил он.
 
Нынешнее руководство Праги ожидает, что в перспективе стадион Страгов будет перестроен. Трамвайная линия также сможет обслуживать будущих жителей нового микрорайона. Если подготовка пройдет без осложнений, проект строительства трамвайной линии может быть разработан к концу 2020 года.
 
Источник: metro.cz
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трамвай Прага студенты
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