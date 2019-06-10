Монумент «Прощание» на Главном вокзале в Праге повредили вандалы

Монумент «Прощание» в память о родителях детей, которые покинули оккупированную Чехословакию на поездах, подготовленных сэром Николасом Винтоном, был поврежден. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь пражской полиции Ян Рыбански.

Фото: Kristina Roháčková

Памятник расположен на Главном железнодорожном вокзале в Праге. Информация о том, что монумент поврежден, поступила в полицию утром 9 июня.

«Полиция установила, что информация соответствует действительности, возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда имуществу. Размер ущерба мы пока оценить не можем», — добавил Рыбански.

Николас Винтон спас 669 еврейских детей, которые были вывезены на поездах с оккупированной территории нацистского протектората в Великобританию. Первый поезд покинул Прагу в мае 1939 года. Оставшиеся взрослые в основном погибли во время войны.

Монумент «Прощание» открыла 27 мая 2017 года Милена Гренфелл-Бейнес, одна из спасенных. Памятник представляет собой двери поезда, в котором перевозили детей. С одной стороны на стекле изображены руки детей, а с другой — руки взрослых.

Источник: irozhlas.cz