Монумент «Прощание» на Главном вокзале в Праге повредили вандалы

Памятник расположен на Главном железнодорожном вокзале в Праге. Информация о том, что монумент поврежден, поступила в полицию утром 9 июня.
«Полиция установила, что информация соответствует действительности, возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда имуществу. Размер ущерба мы пока оценить не можем», — добавил Рыбански.
Николас Винтон спас 669 еврейских детей, которые были вывезены на поездах с оккупированной территории нацистского протектората в Великобританию. Первый поезд покинул Прагу в мае 1939 года. Оставшиеся взрослые в основном погибли во время войны.
Монумент «Прощание» открыла 27 мая 2017 года Милена Гренфелл-Бейнес, одна из спасенных. Памятник представляет собой двери поезда, в котором перевозили детей. С одной стороны на стекле изображены руки детей, а с другой — руки взрослых.
Источник: irozhlas.cz