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Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

Марина Комарова 510 0
В среду утром движение поездов по «красной» линии пражского метрополитена на участке Pražského Povstání — Kačerov было приостановлено из-за того, что на рельсы упал человек.
Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

По данным спасателей, на станции Budějovická 82-летняя пенсионерка упала с перрона. Ее зажало между вагонами. Машинист вовремя среагировал и остановил поезд. «Спасатели и пожарная команда выехали на место происшествия», — рассказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Чехова. Женщина получила травмы и была перевезена в больницу, находясь в сознании.

Движение поездов на участке Pražského Povstání — Kačerov было остановлено в обоих направлениях примерно на час и возобновлено около полудня.

Источник: novinky.cz

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метро Прага спасатели
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