Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

В среду утром движение поездов по «красной» линии пражского метрополитена на участке Pražského Povstání — Kačerov было приостановлено из-за того, что на рельсы упал человек.

По данным спасателей, на станции Budějovická 82-летняя пенсионерка упала с перрона. Ее зажало между вагонами. Машинист вовремя среагировал и остановил поезд. «Спасатели и пожарная команда выехали на место происшествия», — рассказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Чехова. Женщина получила травмы и была перевезена в больницу, находясь в сознании.

Движение поездов на участке Pražského Povstání — Kačerov было остановлено в обоих направлениях примерно на час и возобновлено около полудня.

Источник: novinky.cz