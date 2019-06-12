Движение поездов на участке линии метро С было приостановлено из-за падения человека

По данным спасателей, на станции Budějovická 82-летняя пенсионерка упала с перрона. Ее зажало между вагонами. Машинист вовремя среагировал и остановил поезд. «Спасатели и пожарная команда выехали на место происшествия», — рассказала пресс-секретарь Транспортного предприятия Праги Анета Чехова. Женщина получила травмы и была перевезена в больницу, находясь в сознании.
Движение поездов на участке Pražského Povstání — Kačerov было остановлено в обоих направлениях примерно на час и возобновлено около полудня.
Источник: novinky.cz