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Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом

Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом

Марина Комарова 222 0
Администрация железнодорожной инфраструктуры (SŽDC) объявила конкурс по выбору генподрядчика для строительства подземного перехода, который соединит пражские районы Жижков и Винограды через Главный вокзал.
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь SŽDC Марек Илиаш. SŽDC оценивает стоимость проекта в 856 млн крон. Ведомство уже согласовало все необходимые документы. Строительство планируется запустить в конце 2019-го – начале 2020 года, а завершить – в конце 2020 года.

В Праге 3 переход будет выходить на улицу Сейфертова с возможностью попасть в административный комплекс CR-City, рассказал Илиаш, а в Праге 2 – к улице Виноградска в виде булыжной мостовой вдоль улицы Легерова.

Студенты и сотрудники Высшей школы экономики (VŠE) также заинтересованы в строительстве перехода. Сейчас некоторые из них сокращают путь к зданиям университета, пересекая рельсы с последней платформы, что запрещено и опасно. 

На втором этапе планируется реконструкция платформ с 5 по 7, а также всех информационных систем. Эта часть проекта будет реализована с 2024 до 2027 год.

Источник: e15.cz

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Прага вокзал строительство
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