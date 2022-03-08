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Бассейны под открытым небом: где в Праге искупаться и позагорать

Бассейны под открытым небом: где в Праге искупаться и позагорать

Партнер рубрики:
Дмитрий Иволга
09 июня
11:55
15174
После короткого похолодания в Прагу пришла новая волна жары. Где спасаться от нее или наслаждаться теплыми деньками, читайте в этом материале.

Бассейны под открытым небом: где в Праге искупаться и позагорать

Petynka

50-метровый бассейн пару лет назад подвергся капитальному ремонту. На территории возле открытого бассейна появились новые скамейки, места для отдыха, лягушатник у водной горки, отремонтированы раздевалки и душевые. 

График работы: ежедневно с 07:00 до 21:00
Вход: 180 крон для взрослого, взрослый плюс ребенок – 250 крон
Адрес: Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6
Подробная информация 

 

Водный стадион Podolí

Два бассейна на открытом воздухе, 33-метровый с подогревом и 50-метровый без подогрева, рядом с которыми можно позагорать.

График работы: 06:00 - 21:45
Вход: от 180 крон для взрослого и от 140 — для ребёнка, в зависимости от времени посещения
Адрес: Podolská 74, Praha 4
Подробная информация 

 

Aquapalace Praha

Гигантский аквапарк в Праге с самой длинной в Чехии водной горкой открыт круглый год. Плюс — множество водных аттракционов на любой вкус, минус — дорогие билеты и переполненность даже в менее располагающую погоду.

График работы: по будням с 10:00 до 22:00, по выходным с 09:00 до 22:00

Вход: 999 крон для взрослых и 799 крон для детей на целый день

Адрес: Pražská 138, Čestlice, Praha — východ
Подробная информация 

 

Aquadream

Еще один пражский аквапарк с крытой и внешней территорией. Масштабы и цены более скромные. Вмещает всего 220 посетителей.

График работы: пн с 09:00 до 22:00, вт-пт с 6:00 до 22:00, выходные с 8:00
Вход: взрослые 129 крон на 60 минут и 339 крон на день, дети 89 и 229 крон соответственно
Адрес: K Barrandovu, 8 Praha 5
Подробная информация 

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