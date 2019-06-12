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Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами

Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами

Марина Комарова 99 0
Администрация Праги в сотрудничестве с компанией Lime, которая занимается прокатом электрических самокатов в городе, готовят общие правила использования этих средств передвижения.
Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами
По словам заместителя мэра Праги по транспорту Адама Шейнхерра, необходимо поддерживать и развивать альтернативы автомобильному движению, однако город хочет упорядочить плохо припаркованные самокаты, а также запретить кататься на них в перегруженных зонах в центре Праги.
 
Новые правила были согласованы непосредственно с генеральным директором Lime Тоби Саном, который прибыл в Прагу из Сан-Франциско. В соответствии с соглашением для самокатов будут созданы два типа зон. «Первая - это красная зона, где электрический самокат выключается, если водитель въехал на эту территорию. Это пешеходные зоны на Праге 1, на Королевском маршруте и в некоторых частях Праги 2. В то же время представители компании обсудят с администрацией других районов, какие территории за пределами центра Праги будут включены в красную зону. Вторые зоны - зеленые - будут определены для парковки самокатов», - рассказал Адам Шейнхерр.
 
Адам Шейнхерр и представители администрации Праги 1 ведут переговоры с Lime с конца прошлого года. Электрические самокаты, разбросанные по тротуарам, опасны для движения пешеходов, особенно на узких улицах. «Мы хотим, чтобы жители Праги с комфортом пользовались самокатами, чтобы пешеходам не приходилось перепрыгивать через них на тротуарах», - добавил заместитель мэра Праги. Кроме того, предлагается определить максимальное количество самокатов в городе.
 
Источник: praha.eu
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