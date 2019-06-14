Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Сотрудники полиции, двигаясь по шоссе на служебном автомобиле, услышали сигнал о помощи. Оказалось, что у женщины в машине начались роды. Ее доставили в роддом на полицейской машине, не дожидаясь службы скорой помощи.

Сотрудники полицейского управления Лазне Богданеч около шести часов вечера получили вызов и выехали для проверки на шоссе I/37 между Пардубице и Градец-Кралове, где якобы на дороге находились куски полистирола. Когда стражи правопорядка стали возвращаться в отделение, они услышали, как сзади них стал сигналить и включать фары автомобиль. Полицейские остановились, чтобы выяснить причины такого поведения. Оказалось, что в автомобиле находится мужчина с беременной женщиной, которая начала рожать. Полицейские приняли правильное решение о том, что женщину лучше перевезти в больницу на служебном автомобиле, чем ждать машину скорой помощи. Включив маяки, полицейские доставили будущую маму в роддом, где спустя некоторое время родился здоровый мальчик Николас.

Сегодня сотрудники отделения полиции передали новорожденному подарок и пожелали ему здоровья и счастья. Родители поблагодарили полицейского за помощь.

Источник: policie.cz