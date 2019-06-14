Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.56
USD
22.68
RUB
0.35
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
01d 26 °C
Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Марина Комарова 71 0
Сотрудники полиции, двигаясь по шоссе на служебном автомобиле, услышали сигнал о помощи. Оказалось, что у женщины в машине начались роды. Ее доставили в роддом на полицейской машине, не дожидаясь службы скорой помощи.
Добраться до роддома женщине помогли полицейские

Сотрудники полицейского управления Лазне Богданеч около шести часов вечера получили вызов и выехали для проверки на шоссе I/37 между Пардубице и Градец-Кралове, где якобы на дороге находились куски полистирола. Когда стражи правопорядка стали возвращаться в отделение, они услышали, как сзади них стал сигналить и включать фары автомобиль. Полицейские остановились, чтобы выяснить причины такого поведения. Оказалось, что в автомобиле находится мужчина с беременной женщиной, которая начала рожать. Полицейские приняли правильное решение о том, что женщину лучше перевезти в больницу на служебном автомобиле, чем ждать машину скорой помощи. Включив маяки, полицейские доставили будущую маму в роддом, где спустя некоторое время родился здоровый мальчик Николас.

Сегодня сотрудники отделения полиции передали новорожденному подарок и пожелали ему здоровья и счастья. Родители поблагодарили полицейского за помощь.

Источник: policie.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция дети Чехия Автомобили
Читайте
по теме 
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
13.06.2019 17:09 Общество
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
671 0
Полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов в грузовом автомобиле
07.06.2019 16:00 Общество
Полиция обнаружила трех нелегальных мигрантов в грузовом автомобиле
827 0
Водитель в Праге въехал прямо в магазин на автозаправочной станции
07.06.2019 10:28 Общество
Водитель в Праге въехал прямо в магазин на автозаправочной станции
1028 0
В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены
06.06.2019 14:46 Общество
В Чехии автобус врезался в дерево, девять человек ранены
1889 0
Последние новости:
14
июня
Прага 6 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию
14.06.2019 09:29 Общество
Прага 6 объявила чрезвычайную климатическую ситуацию
334 0
13
июня
Земан: законопроект о статусе ветеранов для участников событий 1968 года — дерзкая провокация
13.06.2019 20:24 Политика
Земан: законопроект о статусе ветеранов для участников событий 1968 года — дерзкая провокация
365 0
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
13.06.2019 17:09 Общество
Американский «актер»-обманщик украл у чешской пенсионерки 1,7 млн крон
671 0
Чешская компания поможет построить в Обнинске центр протонной терапии
13.06.2019 13:31 Экономика
Чешская компания поможет построить в Обнинске центр протонной терапии
460 0
Нелегальное размещение иностранцев — миллиардный бизнес
13.06.2019 12:43 Экономика
Нелегальное размещение иностранцев — миллиардный бизнес
1078 0
Население Чехии растет за счет мигрантов
13.06.2019 10:20 Экономика
Население Чехии растет за счет мигрантов
855 0
Выходные в Чехии будут жаркими
13.06.2019 08:37 Общество
Выходные в Чехии будут жаркими
1115 0
12
июня
В центре Праги прошел митинг против правового произвола в России и 228-й статьи
12.06.2019 20:51 Политика
В центре Праги прошел митинг против правового произвола в России и 228-й статьи
1155 0
Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами
12.06.2019 19:43 Общество
Прага установит специальные правила пользования электрическими самокатами
1105 0
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом
12.06.2019 14:48 Общество
Объявлен тендер на строительство подземных переходов под пражским Главным вокзалом
420 0


Мобильная версия